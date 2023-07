Im unterstellten Szenario würden die Finanzkonzerne binnen drei Jahren Verluste von 496 Milliarden Euro verkraften. Obwohl sie dabei 271 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüssen würden, könnten sie die Wirtschaft auch in einer solchen ernsthaften Konjunkturkrise noch unterstützen, hiess es von der EBA bei der Vorstellung der Resultate am Freitagabend. Dabei hatte sie für die Institute ein so hartes Krisenszenario simuliert wie noch nie.