Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides mahnt die Mitgliedstaaten mit Blick auf die Corona-Impfvorbereitungen zur Eile. "Jeder muss fertig sein, um sicherzustellen, dass der Impfstoff so schnell wie möglich für die Bürger bereitgestellt wird - und das hoffentlich noch in diesem Jahr", sagte sie der "Welt" (Donnerstag). "Das wäre das schönste Weihnachtsgeschenk für uns alle." Impfungen stünden allen Mitgliedstaaten "zur selben Zeit und zu denselben Bedingungen" zur Verfügung. Jedes Land erhalte gemessen an der Einwohnerzahl gleich viele Dosen.