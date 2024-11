Der Etat der Europäischen Union in Höhe von knapp 200 Milliarden Euro für das kommende Jahr ist final beschlossen. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, unterzeichnete den EU-Haushalt 2025 in Strassburg nach Annahme der Abgeordneten und setzte ihn somit in Kraft. Zuvor hatten auch die EU-Länder grünes Licht für die zuvor erzielte Einigung von Unterhändlern des Parlaments und der Mitgliedsstaaten gegeben.