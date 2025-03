Milliarden für Aufrüstung

«Wenn Europa den Krieg vermeiden will, muss es bereit für den Krieg sein», heisst es in dem Text. Russland sei unwiderruflich auf dem Weg zu einer Kriegswirtschaft und setze seinen Angriffskrieg in der Ukraine fort, während es sich gleichzeitig auf künftige Konfrontationen mit europäischen Demokratien vorbereite.