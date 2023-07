Die EU-Kommission will, dass Datenschutzverstösse in Europa besser verfolgt werden können. Die Brüsseler Behörde schlug am Dienstag ein neues Gesetz vor, um die Zusammenarbeit zwischen Datenschutzbehörden in grenzüberschreitenden Fällen zu verbessern. Das ist zum Beispiel relevant, wenn grosse Unternehmen in mehreren EU-Ländern tätig sind und dadurch Menschen in verschiedenen Staaten von einem möglichen Datenschutzverstoss betroffen sind.

04.07.2023 14:25