In der EU soll einem Vorschlag der Europäischen Kommission zufolge im Kampf gegen Krebs mehr gegen HPV und Hepatitis-B-Viren getan werden. Die Behörde stellte ihre Empfehlungen am Mittwoch in Brüssel vor. Darin macht sie sich etwa für kostenlose Impfungen stark. «Man schätzt, dass etwa 40 Prozent der Krebsfälle in der EU vermeidbar sind», teilte die Brüsseler Behörde mit.

31.01.2024 15:26