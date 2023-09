Glyphosat ist noch bis zum 15. Dezember EU-weit zugelassen. Umweltschutzorganisationen sehen in Glyphosat Gefahren für Menschen und Umwelt, der Hersteller Bayer weist das vehement zurück. Deutschland will ab Anfang 2024 Glyphosat nicht mehr zulassen. «Die Gesundheit von Millionen Europäerinnen und Europäern droht für weitere 10 Jahre aufs Spiel gesetzt zu werden», sagte die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus am Mittwoch.