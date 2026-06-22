Mit Blick auf die EU-freundliche Politik von Starmer sagte Costa: «Ich hoffe, dass sein Nachfolger den eingeschlagenen positiven Kurs bei der Neugestaltung unserer Beziehungen zum Vereinigten Königreich fortsetzt.» Ähnlich äusserte sich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie sagte, Starmer habe sich stets für eine starke und stabile Beziehung zur Europäischen Union eingesetzt und habe einen echten Neustart in den Beziehungen ermöglicht, der auf Vertrauen aufgebaut gewesen sei. Sie setze auf die Fortsetzung einer starken und stabilen Beziehung mit den Menschen des Vereinigten Königreichs.