Journalisten und Medienhäuser sollen in der EU künftig besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden. Die Botschafter der EU-Länder bestätigten am Freitag in Brüssel einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sprach von einem «wichtigen Schritt, um die Freiheit und Vielfalt der Medien in Europa zu stärken und zu sichern».

19.01.2024 18:12