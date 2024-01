Die Abgeordneten verurteilten sowohl die von der Hamas verübten «abscheulichen Terroranschläge» gegen Israel aufs Schärfste, als auch die «unverhältnismässige militärische Reaktion Israels, die zu einer beispiellosen Zahl ziviler Todesopfer geführt hat», hiess es in einer am Donnerstag in Strassburg verabschiedeten Entschliessung.