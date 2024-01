Das Europaparlament hat grünes Licht für die Eindämmung von klimaschädlichen F-Gasen gegeben. Ab 2050 sollen keine dieser Gase, die derzeit etwa in Kühlschränken oder Klimaanlagen verwendet werden, mehr verbraucht werden, entschieden die Abgeordneten am Dienstag in Strassburg. Ausserdem soll der Verkauf von Produkten verboten werden, die F-Gase enthalten. Fluorierte Gase sind vom Menschen erzeugte Treibhausgase.

16.01.2024 14:20