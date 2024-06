Seit die Vorgängerrakete der Ariane 6, die Ariane 5, im Sommer 2023 das letzte Mal abgehoben ist, hat Europa keine eigenen Mittel mehr, um grosse Satelliten ins All zu bringen. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine kamen auch die russischen Sojus-Raketen nicht mehr in Frage. So musste beispielsweise das Weltraumteleskop Euclid im Juli 2023 mit einer Falcon-9-Rakete von Elon Musks Unternehmen SpaceX gestartet werden.