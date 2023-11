Die europäische Autoindustrie will von der Politik mehr Anreize für den Kauf von Elektroautos. In einem am Mittwoch vorgestellten Manifest fordert der Branchenverband Acea eine «Ausweitung von Kaufanreizen, Beschaffungsprogrammen und Steuervorteilen für Verbraucher und Unternehmen». Die Forderungen für die kommenden Jahre richten sich an das Europaparlament und die EU-Kommission.

29.11.2023 15:23