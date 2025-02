Aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz kann auch Europa Hunderte Milliarden Euro in die Entwicklung Künstlicher Intelligenz investieren. «Eins ist ganz klar: Wir brauchen mehr Investitionen in KI», sagte Scholz am Rande einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Schwerin. «Das kann auch gut gelingen in Europa und ganz besonders auch in Deutschland». Untersuchungen hätten belegt, «dass wir in der Forschung, in der wissenschaftlichen Bewältigung der Herausforderungen, die mit dieser neuen Möglichkeit der Künstlichen Intelligenz verbunden sind, führend sind in der Welt».