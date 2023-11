Der Erdgaspreis in Europa ist am Montag aus Furcht vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten gestiegen. In der Spitze kostete der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam 48,1 Euro je Megawattstunde (MWh) und damit über fünf Prozent mehr als am Freitag. Der Preisrückgang der Handelstage zuvor wurde damit getoppt.

20.11.2023 11:27