Einen Kurseinbruch, der in der Spitze fast 30 Prozent gross war, erlitt das europäische Börsen-Schwergewicht Novo Nordisk. Enttäuschende Studienergebnisse zum Abnehmmedikament Cagrisema haben dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk am Freitag den höchsten Kursverlust in seiner Geschichte eingebrockt. Das Präparat hatte in der Studie nicht ganz den erhofften Effekt gehabt. Am Ende war der Kursverlust noch fast 21 Prozent gross.