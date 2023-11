Im Italienischen gibt es kein Wort für Schadenfreude, aber italienische Politikerinnen und Politiker werden keine Übersetzung brauchen, um zu wissen, wie sie sich anfühlt. Frisch gestärkt durch eine Serie guter Budget-Nachrichten trifft die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwoch in Berlin den zuletzt in Haushaltsangelegenheiten deutlich glückloseren Olaf Scholz.