Die Handelsbilanz der Eurozone hat im August einen deutlich höheren Überschuss ausgewiesen als im Vormonat. Saisonbereinigt ergab sich ein Plus von 11,9 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Im Juli war ein Überschuss von revidiert 3,5 Milliarden Euro (zuvor 8,6 Milliarden) verbucht worden. Der höhere Überschuss erklärt sich durch gestiegene Exporte und geringere Importe.

16.10.2023 11:00