Die Industrieproduktion in der Eurozone hat im Oktober im Vergleich zum Vormonat stagniert. Das teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mit. Dies war so von Volkswirten erwartet worden. Im September war die Produktion derweil weniger stark gefallen als zunächst ermittelt. Eurostat revidierte die Zahl von minus 2,0 auf minus 1,5 Prozent.