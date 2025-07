In der Eurozone hat die Inflation im Juni leicht angezogen. Die Inflationsrate sei im Jahresvergleich auf 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mit. Im Mai war die Teuerungsrate noch auf 1,9 Prozent gefallen. Volkswirte hatten im Schnitt genau den leichten Anstieg erwartet.