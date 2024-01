Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres unerwartet verschlechtert. Der Indikator für die Konsumlaune fiel im Januar im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf minus 16,1 Zähler, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer besseren Stimmung und einem Indexwert von minus 14,3 Punkten gerechnet. Der Wert bleibt damit unter seinem langfristigen Durchschnitt./jkr/jha/

23.01.2024 16:15