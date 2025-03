In den einzelnen Mitgliedsstaaten der Eurozone zeigten sich grosse Unterschiede: Während die Konjunktur in Spanien weiter auf vergleichsweise hohen Touren läuft und das Bruttoinlandsprodukt um 0,8 Prozent im Quartalsvergleich zulegte, schrumpften die beiden grössten Volkswirtschaften des Währungsraums. In Deutschland fiel die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent und in Frankreich um 0,1 Prozent. In Italien wuchs die Wirtschaft um 0,1 Prozent.