Besonders schwach fiel die Entwicklung in Irland aus, dort schrumpfte das BIP im Sommer um 1,8 Prozent. Allerdings warnen Fachleute regelmässig vor statistischen Verzerrungen, die die Aussagekraft irischer Wachstumszahlen beeinträchtigen. Deutschland als grösste Volkswirtschaft der Eurozone musste ein Minus von 0,1 Prozent in Kauf nehmen. In Frankreich und Spanien wuchs das BIP, in Italien stagnierte es./bgf/jsl/mis