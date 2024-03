Die Wirtschaft der Eurozone hat am Jahresende 2023 stagniert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im vierten Quartal auf dem Niveau vom Vorquartal gelegen, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Freitag in Luxemburg mit und bestätigte damit ein vorläufiges Resultat. Analysten hatten damit gerechnet. Die Stagnation folgt auf eine leichte Schrumpfung im dritten Quartal.

08.03.2024 11:00