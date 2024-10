Evolva verfügte zudem Ende Juni 2024 über liquide Mittel in der Höhe von 7,2 Millionen Franken sowie kurzfristige Forderungen in Höhe von 0,8 Millionen. Bei letzteren handle es sich hauptsächlich um 0,6 Millionen auf einem Treuhandkonto. Der Betrag wurde im Rahmen des Verkaufs an die Danstar Ferment übertragen und werde in Abhängigkeit vom Ausgang eines Gerichtsverfahrens freigeben.