Dabei will der Verwaltungsrat eine Anpassung bei der Anzahl der ausgegebenen Aktien aus dem bedingten Kapital beantragen. Dies gehe mit Verpflichtungen gegenüber Nice & Green einher, mit denen Evolva kürzlich eine Finanzierungsvereinbarung neu ausgehandelt hatte. Erhöht die ausserordentliche Generalversammlung das bedingte Kapital nicht, heisst es in der Mitteilung, könnte Evolva im Jahr 2023 keine Mittel von (mindestens) 5,25 Millionen Franken von Nice & Green abrufen, sondern nur 1,5 Millionen. "In diesem Fall wäre die Fortführung der Gesellschaft gefährdet", heisst es in der Mitteilung.