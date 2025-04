Evonik-Chef Christian Kullmann warnt vor den Folgen der US-Zollpolitik. Der Essener Spezialchemiekonzern Evonik sieht sich mit Blick auf direkte Auswirkungen der aggressiven Zollpolitik der neuen US-Regierung gut gewappnet, eine mögliche Wirtschaftsschwäche würde aber auch den MDax-Konzern treffen. «Unmittelbar machen wir uns keine Sorgen, 80 Prozent des Evonik-Umsatzes in Amerika machen wir mit Produkten, die wir in den USA herstellen», sagte Kullmann der «Rheinischen Post» am Wochenende. «Wir haben dort rund 4.400 Mitarbeiter. Weil die Zölle nun die Exporte unserer Konkurrenten aus China in die USA drastisch verteuern, können wir dort sogar profitieren.» Mittelbar seien die Folgen der Trump'schen Zollpolitik aber verheerend: «Es drohen Wohlstandsverluste auf der ganzen Welt, das Risiko einer neuen Weltwirtschaftskrise ist gross.»