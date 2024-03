Der Spezialchemiekonzern Evonik hat einen Käufer für das Geschäft rund um saugstarke Materialien etwa für Windeln gefunden. Das Superabsorber-Geschäft geht für einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag an die International Chemical Investors Group (ICIG), wie der MDax -Konzern am Montag in Essen mitteilte. Die Transaktion soll Mitte 2024 abgeschlossen sein. «Das Superabsorber-Geschäft passt von seinem Profil her nicht mehr zu unserem Charakter als Spezialchemiekonzern», sagte Evonik-Chef Christian Kullmann laut Mitteilung.

04.03.2024 10:09