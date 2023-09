Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit einem Umbau seiner Organisation Kraft für grössere Investitionen in Zukunftsgeschäfte schaffen. «Wir arbeiten an unserer Bikini-Figur. Evonik wird schlanker, schneller und zugleich internationaler», sagte Evonik-Chef Christian Kullmann dem «Handelsblatt» (Dienstagausgabe). Drei grosse Standorte in Europa will Evonik künftig nicht mehr selbst betreiben und wird das Geschäft in neue Dienstleistungsgesellschaften auslagern. Ein Team von Managern soll zudem ein Modell für eine vollständig neue Verwaltung des Konzerns ausarbeiten. Tausende Mitarbeiter sind von den Plänen betroffen.

25.09.2023 21:43