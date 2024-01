Thiam war Mitte 2020 als unabhängiger Verwaltungsrat in das Aufsichtsgremium des französischen Konzerns berufen worden, wo er dem Prüfungsausschuss vorstand und zudem Mitglied des Vergütungsausschusses war. Der Verwaltungsrat will nun in den kommenden Wochen über eine Nachfolge beraten und eine Suche einleiten.