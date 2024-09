Der frühere VW-Chef Herbert Diess gibt seinem Nachfolger Oliver Blume Rückendeckung beim neuen Sparkurs in Wolfsburg. Die von VW angekündigten harten Einschnitte seien unvermeidlich, sagte er in zwei Interviews mit dem Magazin «Stern» und der «Wirtschaftswoche». Europas grösster Autobauer müsse jetzt seine Hausaufgaben machen, die Produktivität verbessern und die Effizienz steigern. «Das sind Themen, die man lange vor sich hergeschoben hat», so Diess im «Stern».