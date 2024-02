Palästinensische Sanitäter hatten am Samstag von rund 40 Toten und zahlreichen Verletzten bei israelischen Luftangriffen in Deir al-Balah und Nuseirat im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens berichtet. Viele seien noch verschüttet. Unter den Verletzten seien auch Kinder. Die Armee teilte dazu mit, es seien dort «eine Reihe operativer Kommando- und Kontrollzentren angegriffen worden, in denen Hamas-Terroristen agierten». In einer Stellungnahme des Militärs am Sonntag hiess es: «Im zentralen Teil des Gazastreifens haben israelische Truppen während des vergangenen Tages mehr als zehn Terroristen getötet.»/edr/DP/he