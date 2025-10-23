Die Beziehung zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin trete damit in eine neue Phase. «Es ist vorbei, dass Putins Verhalten keine Konsequenzen hat», sagte Kluge der Deutschen Presse-Agentur. Bei aller Sprunghaftigkeit Trumps sei zu erwarten, dass er von den Sanktionen erst abrücken werde, wenn Putin Kompromissbereitschaft für ein Ende des Ukraine-Kriegs zeige.