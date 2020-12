Experten: Mehr Luftfahrt-Tote trotz eines Rückgangs des Flugverkehrs

Der drastische Einbruch im Weltluftverkehr in 2020 spiegelt sich laut Unfallforschern in den Opferzahlen nicht wider. Zwar ist die Zahl der tödlichen Flugunfälle von 27 in 2019 auf 9 gesunken ist. Die Zahl der bei Flugzeugunglücken getöteten Menschen stieg jedoch gegenüber dem Vorjahr an. Nach vorläufigen Zahlen des Hamburger Flugsicherheitsbüros Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) starben bei Flugunfällen der kommerziellen Luftfahrt weltweit 318 Menschen - 25 mehr als 2019. Viele dieser Unfalltoten sind allein zwei Unglücken zuzuordnen.