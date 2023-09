Keine schärferen Eigenmittelvorschriften

Weiteres Thema im Bericht sind Fragen der Liquidität. Banken müssen kurzfristig Geld von Notenbank erhalten, wenn diese Institute sich nicht mehr am Markt refinanzieren können. Die SNB dürfe dabei nicht zu anspruchsvoll sein, so das Expertengremium. Heute werde im Vergleich zu anderen Notenbanken nur ein sehr eingeschränkter Katalog an Sicherheiten akzeptiert. Die SNB solle ihre Praxis dazu überdenken.