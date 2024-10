Viele Unternehmen in Deutschland beklagen eine überbordende Bürokratie - aus Sicht des Nationalen Normenkontrollrats gibt es beim Bürokratieabbau zwar Fortschritte. Am «Gesamtphänomen» habe sich aber wenig geändert, sagte Lutz Goebel, Vorsitzender des Normenkontrollrats, in Berlin. «Die bürokratischen Lasten sind wahnsinnig hoch. Deutschland ist und bleibt ein kompliziertes Land, das sich eingemauert hat in einer Vielzahl von Regeln und Verfahren.»