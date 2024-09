Rätseln über genauen Ablauf der Attacke

In den Reihen der Hisbollah, die aus Sicherheitsgründen schon vor längerer Zeit von Handys auf Pager umgestiegen ist, herrschte am Tag nach dem Angriff noch viel Unklarheit über den Hergang. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hiess es, etwa 3500 Pager seien in verschiedenen Landesteilen gleichzeitig explodiert. Etwa 1800 Menschen wurden nach offiziellen Angaben im Raum Beirut verletzt und Hunderte weitere in Orten im Süden und Osten des Landes. Auch in Syrien gab es Menschenrechtsaktivisten zufolge einige Verletzte durch explodierte Pager.