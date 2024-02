Im Januar hatte die EZB die Leitzinsen unverändert gelassen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos Mitte Januar hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde gesagt, eine Zinssenkung in diesem Sommer sei durchaus wahrscheinlich. Zugleich dämpfte die Französin die hohen Zinssenkungserwartungen an den Märkten mit dem Hinweis auf die Konjunkturabhängigkeit der Geldpolitik./jkr/bgf/stk