Die Inflationsgefahr ist nach Einschätzung der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, trotz jüngster Rückgänge der Teuerung nicht überstanden. Es sei nicht die Zeit, den Sieg über die Inflation zu verkünden, sagte Lagarde am Dienstag in einer Rede in Berlin. Vielmehr sei es weiterhin geboten, aufmerksam zu bleiben, bis die Inflation wieder auf das anvisierte Ziel von mittelfristig zwei Prozent zurückgehe.

21.11.2023 18:14