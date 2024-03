Die Europäische Zentralbank (EZB) macht laut Präsidentin Christine Lagarde Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation in der Eurozone. «Was die Inflation angeht, es gibt Disinflation und wir machen Fortschritte», sagte Lagarde am Donnerstag nach der Zinssitzung der EZB in Frankfurt. Der EZB-Rat sei mithin zuversichtlicher, aber noch nicht zuversichtlich genug, um geldpolitisch zu reagieren.

07.03.2024 15:21