Anschliessend solle eine Zinspause folgen, da der Anstieg der Anleiherenditen das Wirtschaftswachstum und ‌die Inflation voraussichtlich dämpfen werde. Ein Sprecher der EZB wollte sich dazu nicht äussern. Am Donnerstag beliess die EZB ​den Leitzins unverändert bei 2,50 Prozent. Im Juni ​und im September hatten die ​Währungshüter die geldpolitischen Zügel angezogen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutete eine weitere Zinserhöhung ‌für Dezember an und warnte, dass hohe und weiter steigende Energiekosten die Inflationsrisiken verschärften.