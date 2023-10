Die Inflationserwartungen der Konsumenten in der Eurozone sind laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht gestiegen. Die Erwartung für die Teuerung in einem Jahr erhöhte sich von 3,4 auf 3,5 Prozent, wie die EZB am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Die Erwartungen für die Teuerung auf Sicht von zwölf Monaten stieg von 2,4 auf 2,5 Prozent.

11.10.2023 13:56