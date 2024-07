Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, hat eine weitere Zinssenkung im September in Aussicht gestellt. In einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der spanischen Nachrichtenagentur «Europa Press» sprach de Guindos zwar von einer derzeit «enormen Unsicherheit», und dass die Notenbank bei ihren Entscheidungen «umsichtig» vorgehen müsse. Allerdings machte der EZB-Vize auch deutlich, dass im September mehr Informationen zur Verfügung stünden, insbesondere neue markroökonomische Prognosen. «Datenmässig ist der September ein viel günstigerer Monat für Entscheidungen als der Juli», sagte er.