Kennzeichnungen werden im Mai eingeführt

Dank Fortschritten bei der KI-Technologie wird es immer einfacher, täuschend echt aussehende Bilder - und inzwischen auch Videos - von Software erstellen zu lassen. Damit lässt sich auch die öffentliche Meinung manipulieren. In Fällen, in denen diese Gefahr besonders gross ist, will Meta zusätzliche Markierungen besonders prominent platzieren.