Facts & Figures

- In Ghana können Linkshänder nicht König werden, weil die linke Hand als unrein gilt. Das hat möglicherweise, wie in arabischen Ländern, pragmatische Gründe: weil man sich den Hintern mit der Linken wischt.

- Eine breite Studie von Gilbert und Wysocki mit einer Million Gewährspersonen zählte 1880 null Linkshänder, 1900 zweieinhalb Prozent, 1920 vier, 1940 zehn, 1960 elfeinhalb und 1980 bis heute zwölf. Hintergrund: Schulkindern wurde bis in die 1970er Jahre die linke Hand auf den Rücken gebunden, damit sie rechts schrieben. Legasthenie, Stottern und sogar psychische Krankheiten waren oft die Folge.

- Linkshänder rauchen häufiger als Rechtshänder.

- Linkshänder heiraten seltener.

- Denn sie haben eine um 39 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit, sich ins selbe Geschlecht zu verlieben.

- Sie leiden signifikant häufiger unter Schlaflosigkeit.

- Mütter über 40 haben eine um 128 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit, ein linkshändiges Kind zu gebären als 20-Jährige.

- Linkshänder haben seltener Atemwegserkrankungen, möglicherweise sind sie auch vor dem Coronavirus sicherer als andere. Grund: Sie grüssen mit rechts, führen aber die Linke zum Mund.

- Linkshänder sind besser im Tastaturschreiben, da fünf der sechs häufigsten Buchstaben im Deutschen auf der linken Seite der Tastatur angeordnet sind. Im Englischen ist es ähnlich.

- Dass Linkshänder häufiger Choleriker sind, weil sie durch die stärkere Vernetzung ihres Hirns Emotionen schlechter kontrollieren, muss nicht wahr sein. Als negative Beispiele werden meist John McEnroe und Mickey Rourke genannt. Doch auch der sanftmütige Gandhi war ein Linkshänder.

- Linkshänder sterben früher. Warum? Weil sie nichts recht machen können. So lautet einer der wenigen Lefty-Witze. Die Mär vom frühen Tod wurde durch eine fehlerhafte Studie 1991 in die Welt gesetzt. Die Autoren zählten die Linkshänder in jeder Altersgruppe. Bei den über 80-Jährigen betrug der Anteil praktisch 0 Prozent. Daraus schlossen sie, dass Linkshänder schon vorher starben. In Wirklichkeit gab es im hohen Alter keine Lefties mehr, weil in ihrer Jugend Umpolung obligatorisch war.

- Wer als Rechtshänder die Linke benutzt, erlebt eine Schärfung des Gehörs... und zwar sofort.

- Die erste Ausstellung mit Werken von ausschliesslich linkshändigen Künstlern fand 1987 in München statt.

- "Manche meinen, lechts und rinks kann man nicht velwechsern, werch ein illtum" dichtete einst Ernst Jandl.

- 1998 lancierte Burger King den Linkshänder-Burger.

Unschwer zu erraten, an welchem Datum.

