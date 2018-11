Fahrplan 2019: Verbesserungen für Zürich und Ostschweiz

Auf der Ost-West-Achse sorgen die neuen Fernverkehrs-Doppelstockzüge ab dem Wechsel am 9. Dezember für mehr Sitzplätze, wie die SBB am Montag an einer Medienkonferenz in Olten bekannt gaben. Zudem werden alle Fernverkehrszüge von Zugpersonal begleitet und auf allen IC- und EC-Zügen gibt es von 6.30 bis 21.00 Uhr ein Verpflegungsangebot.

Im Fahrplan 2019 starten auch die Ausbauarbeiten am Zugersee, welche aber zunächst zu einer verlängerten Reisezeit auf der Nord-Süd-Achse führen. Daneben unternimmt die SBB weitere Bau- und Unterhaltsarbeiten vor allem in der Nacht.

In der Westschweiz dünnt sie deshalb das Angebot auf den Strecken Lausanne-Genf Flughafen und Lausanne-Brig von Sonntag bis Donnerstag in den Randstunden ab 20 Uhr aus. Baustellen gibt es auch im Tessin.

Im neuen Fahrplan rückt die Ostschweiz insgesamt näher an Zürich. Während der Hauptverkehrszeiten unter der Woche verkehren zwischen Zürich und St. Gallen neu vier Fernverkehrszüge pro Stunde und Richtung. Zudem beschleunigen bauliche Massnahmen die Reise.

