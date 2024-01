Genau dieser Punkt war ein Stolperstein der Vorlage zur Einführung des Trusts in die Schweizer Rechtsordnung. Die Rückmeldungen in der Vernehmlassung zum bundesrätlichen Entwurf zur Einführung des Trust hatten gezeigt, dass die steuerlichen Aspekte der Vorlage umstritten sind und ein Kompromiss nur schwer realisierbar wäre. Der Bundesrat entschied daher, das Projekt nicht weiterzuverfolgen und beantragte, es abzuschreiben. Diesem Vorschlag folgte die Kommission am Freitag.