Fast 100 Bootsflüchtlinge in Indonesien an Land gebracht

Indonesische Fischer haben ohne Einwilligung der Behörden knapp 100 zuvor aus Seenot gerettete Rohingya-Bootsflüchtlinge aus Myanmar an Land gebracht. Die Menschen seien schwach und hungrig gewesen, begründete Muhammad Hasan, der Leiter der Küstengemeinde in Nord-Aceh, am Donnerstag die Aktion.