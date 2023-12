Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell haben bereits zwei Sitzungen in Folge den Leitzins nicht angetastet und ihn in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehalten. Am Mittwoch dürfte die dritte Pause in Serie folgen. Laut Powell kann die Zentralbank angesichts der erreichten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation nach den zurückliegenden aggressiven Erhöhungsschritten nun vorsichtiger agieren.