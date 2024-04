Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Dallas, Lorie Logan, hat Erwartungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA gedämpft. Neben den zuletzt hoch ausgefallen Inflationsraten verwies sie auf das trotz gestiegener Kreditkosten immer noch hohe Wirtschaftswachstum. Sie sei zunehmend besorgt, dass der Fortschritt bei der Inflationsbekämpfung ins Stocken geraten könnte, sagte sie auf einer Veranstaltung an der Duke University in Durham. Es bestehe die Gefahr, dass die Inflation nicht rechtzeitig das Inflationsziel von zwei Prozent erreiche.